У берегов Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,2

МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Землетрясение магнитудой 6,2 произошло у берегов Индонезии, сообщает Геологическая служба США (USGS).

Подземные толчки зафиксированы в 17.06 по времени UTC (20.07 мск). Эпицентр располагался в 72 километрах к юго-западу от города Париаман. Очаг землетрясения залегал на глубине 49,5 километра.

Данных о жертвах или разрушениях пока не поступало.

Индонезия является частью так называемого Тихоокеанского огненного кольца (мощного тектонического разлома). В этом районе земного шара располагаются самые активные тектонические плиты, одна из которых передвигается со скоростью семь сантиметров в год. Ежегодно сейсмологи регистрируют здесь шесть-семь тысяч землетрясений магнитудой выше 4,0.