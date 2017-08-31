У берегов Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,2

МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Землетрясение магнитудой 6,2 произошло у берегов Индонезии, сообщает Геологическая служба США (USGS).
Данных о жертвах или разрушениях пока не поступало.
Индонезия является частью так называемого Тихоокеанского огненного кольца (мощного тектонического разлома). В этом районе земного шара располагаются самые активные тектонические плиты, одна из которых передвигается со скоростью семь сантиметров в год. Ежегодно сейсмологи регистрируют здесь шесть-семь тысяч землетрясений магнитудой выше 4,0.