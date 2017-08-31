Макрон обсудил с главой ЕЦБ расширение зоны евро

МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон поднял в разговоре с главой Европейского центрального банка (ЕЦБ) Марио Драги вопрос о расширении зоны евро, передает агентство Рейтер со ссылкой на канцелярию президента.

В ходе разговора Макрон поднял вопрос "путей углубления зоны евро". Как сообщили агентству в канцелярии, в ходе разговора также обсуждалась европейская и международная экономическая ситуация.

Еврозона — валютный союз, действующий в рамках ЕС. В настоящее время объединяет 19 стран ЕС, официальной валютой которых является евро.