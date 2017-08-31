Трамп снова посетит Техас, пострадавший от урагана "Харви"

МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Вице-президент США Майк Пенс подтвердил, что американский президент Дональд Трамп совершит еще одну поездку в пострадавший от шторма "Харви" штат Техас, передает агентство Рейтер.

Президент США Дональд Трамп и его жена Меланья посетили во вторник зону стихийного бедствия в штате Техас, пострадавшем от шторма "Харви".

"Харви", бывший ураганом опасной четвертой категории и тропическим штормом, переведен в статус "тропической депрессии" со скоростью ветра в 55 километров в час. На пике мощности постоянная скорость ветра урагана достигала 215 километров в час.

В результате наводнения, вызванного ураганом и охватившего обширные районы Техаса, не менее 30 человек погибли и более 13 тысяч были спасены. По данным на вечер вторника, до 20 тысяч жителей Техаса оставались в убежищах из-за стихии.