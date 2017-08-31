В США заявили, что не высылают российских дипломатов

ВАШИНГТОН, 31 авг — РИА Новости. США не высылают дипломатов РФ в рамках очередных мер против России, заявил журналистам высокопоставленный представитель администрации США.

"На данный момент мы не высылаем российских дипломатов", — сказал он.

Ранее Россия в ответ на закрытие своих дипломатических объектов в США и высылку дипломатов предложила США сократить численность диппредставительств в России до 455 человек, приведя их в равное соответствие с числом российского персонала в США. В ответ США потребовали до 2 сентября закрыть консульство России в Сан-Франциско и два консульских объекта в Вашингтоне и Нью-Йорке.