США требуют закрыть здания торгпредства РФ в Вашингтоне и Нью-Йорке

ВАШИНГТОН, 31 авг — РИА Новости. Консульские объекты, которые США потребовали закрыть в Вашингтоне и Нью-Йорке, являются зданиями торгпредства, заявил журналистам высокопоставленный представитель администрации США.

США в четверг вечером объявили о новых ограничениях в деятельности российских диппредставительств в Соединенных Штатах, согласно которым со 2 сентября закрываются генконсульство РФ в Сан-Франциско и консульские объекты в Вашингтоне и Нью-Йорке.

"В Сан-Франциско идет речь о генконсульстве и официальной резиденции. В Вашингтоне и Нью-Йорке есть ряд зданий с разными учреждениями, речь идет о зданиях торгового представительства", — сказал представитель администрации.

Ранее Россия в ответ на закрытие своих дипломатических объектов в США и высылку дипломатов предложила США сократить численность диппредставительств в России до 455 человек, приведя их в равное соответствие с числом российского персонала в США.