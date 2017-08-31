В Лондоне из-за арбалетного выстрела эвакуировали крикетный стадион

ЛОНДОН, 31 авг – РИА Новости. Полиция Лондона сообщила, что расследует инцидент на крикетном стадионе Oval, зрителей которого пришлось эвакуировать из-за выпущенной на поле "стрелы или болта (боеприпаса для стрельбы из арбалета – ред.)".

Сообщается, что инцидент произошел примерно в 16.35 (18.35 мск).

"Офицеры находятся на месте событий. Сообщений о раненых нет. Арестов не было", — сказано в поступившем в РИА Новости сообщении полицейской пресс-службы.

Другие подробности не сообщаются, как и возможный мотив стрелявшего, следствие продолжается.