Напавший с самурайским мечом на полицию в Лондоне оставил записку сестре

На месте нападения на полицейских у Букингемского дворца в Лондоне, 26.08.2017

На месте нападения на полицейских у Букингемского дворца в Лондоне, 26.08.2017

ЛОНДОН, 31 авг – РИА Новости. Напавший на полицейских у Букингемского дворца с самурайским мечом водитель такси Uber Мохисуннат Чодари перед нападением оставил сестре записку, сообщил в четверг представитель Вестминстерского магистратского суда в ходе слушаний.

Зачитанный в суде отрывок записки гласит: "Моей дорогой сестре… Не плачь и будь сильной. Скажи всем, что я люблю их". В четверг Чодари в ходе слушаний подтвердил суду свое имя, возраст и адрес.

Двадцать пятого августа автомобиль Toyota Prius, за рулем которого был Чодари, примерно в 20.30 въехал на ограниченный от движения машин широкий тротуар на улице Конститьюшн-хилл. Это прямая широкая улица в центре Лондона, которая соединяет королевскую резиденцию Букингемский дворец и дворцовую площадь с Гайд-парком.

Toyota остановилась напротив полицейского микроавтобуса, в котором находились безоружные констебли и полицейский из Вестминстера. Когда офицеры обратились к водителю, Чодари, по сообщению полиции, достал самурайский меч и с криками "Аллах Акбар" напал на стражей правопорядка. После короткой борьбы полицейским удалось нейтрализовать его с помощью баллончика со слезоточивым газом.

Чодари был задержан по подозрению в нанесении тяжких телесных повреждений и противодействию сотрудникам полиции, а затем арестован в связи с антитеррористическим законодательством. В четверг ему предъявили обвинение в терроризме.