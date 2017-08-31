МИД Испании решил сократить число сотрудников посольства КНДР в Мадриде

МАДРИД, 31 авг — РИА Новости, Сергей Сарымов. МИД Испании вызвал посла КНДР, которому были озвучены планы по сокращению численности северокорейской дипломатической миссии в Мадриде, сообщается в официальном документе испанского внешнеполитического ведомства.

"Испания осудила ядерные испытания и запуск баллистических ракет КНДР в нарушение соответствующих резолюций Совета Безопасности ООН. КНДР подрывает режим ядерного нераспространения и создает серьезную угрозу миру и глобальной безопасности", — говорится в документе.

"МИД Испании предупредило посольство КНДР, что продолжение этих действий будет иметь последствия для двусторонних отношений. Принято также решение сократить численность дипломатических сотрудников в посольстве КНДР в Мадриде", — уточняется в документе.

В ночь на 29 августа КНДР провела пуск баллистической ракеты, которая, пролетев над территорией Японии, упала в 1180 километрах от мыса Эримо на Хоккайдо. Общая дальность полета составила 2,7 тысячи километров, полет продолжался 14 минут, максимальная высота составила 550 километров. Ущерба воздушным и морским судам не зафиксировано. Впервые с апреля 2009 года, когда КНДР запустила спутник с ракетой "Тэпходон-2", полет ракеты проходил над территорией Японии.

Совет Безопасности ООН провел экстренное заседание в связи с очередным запуском баллистической ракеты КНДР и принял заявление председателя, в котором осудил действия Пхеньяна и потребовал прекратить испытания. Также представитель Японии высказался за "сильную резолюцию" Совета Безопасности ООН в ответ на пуск КНДР.