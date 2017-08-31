Генконсульство в Нью-Йорке не получало информации о закрытии объектов

НЬЮ-ЙОРК, 31 авг — РИА Новости. Генконсульство России в Нью-Йорке не получало официальной информации от властей США о закрытии дипломатических объектов.

"К нам официальной информации не поступало", — сообщили РИА Новости в генконсульстве.

Ранее Москва в ответ на закрытие дипломатических объектов в США и высылку дипломатов предложила Вашингтону сократить численность диппредставительств в России до 455 человек, приведя их в равное соответствие с числом российского персонала в США. В ответ США потребовали до 2 сентября закрыть консульство России в Сан-Франциско и два консульских объекта в Вашингтоне и Нью-Йорке.