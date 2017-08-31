Дочь Каримовой посетила открытие памятника экс-президенту Узбекистана

ТАШКЕНТ, 31 авг — РИА Новости. Дочь Гульнары Каримовой, осужденной в Узбекистане по делу о вымогательстве и уклонении от уплаты налогов, Иман возложила цветы к открывшемуся в Ташкенте памятнику первому президенту республики Исламу Каримову, передает агентство Sputnik Узбекистан.

Фотографию с племянницей опубликовала в социальных сетях младшая дочь экс-главы республики Лола Каримова-Тилляева.

Иман Каримова родилась в 1999 году, у нее есть старший сын Ислам, 1992 года рождения. Ранее они не были замечены на официальных мероприятиях в Узбекистане.

Памятник Исламу Каримову в четверг торжественно открыли у резиденции Оксарой в Ташкенте. На церемонии также присутствовала вдова первого президента Татьяна Каримова.

В октябре 2013 года против Гульнары Каримовой было возбуждено уголовное дело за вымогательство и уклонение от уплаты налогов, совершенные в составе организованной преступной группы в 2001–2013 годах, в августе 2015 года суд приговорил ее к пяти годам ограничения свободы. После смерти президента Ислама Каримова в сентябре 2016 года в СМИ появились сообщения, что его дочь Гульнара была убита, но информация не подтвердилась. Адвокат из Женевы Манжа заявил, что видел ее в Ташкенте в декабре 2016 года. По его словам, Каримова была здорова, но условия ее содержания не соответствовали международным нормам.

В конце июля прокуратура Узбекистана сообщила, что против Каримовой продолжается расследование уголовного дела по ряду других обвинений, ей избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Сообщается, что общая сумма причиненного ущерба по двум уголовным делам составила почти 2 миллиарда долларов по нынешнему курсу. Узбекистан инициировал арест активов группы в 12 странах, в том числе и в России, на общую сумму более 1,5 миллиарда долларов.