Генсек Совета Европы: Россия должна оставаться полноправным членом

МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Генсек Совета Европы Турбьерн Ягланд и президент Франции Эмануэль Макрон полагают, что Москва должна оставаться полноправным членом Совета Европы, говорится в заявлении генсека по итогам встречи во французской столице.

Генсек Совет Европы в настоящее время находится с визитом во Франции.

"Нынешние отношения с Россией должны основываться на том, что Российская Федерация является и должна оставаться полноправным членом Совета Европы со всеми вытекающими отсюда правами и обязательствами", — говорится в документе, поступившем в РИА Новости.

"Право ходатайства в Европейский суд по правам человека столь же важно для российских граждан, как и для всех других государств-членов Совета Европы", — отмечается в заявлении.

В конце июня этого года глава МИД РФ Сергей Лавров уведомил генсека Совета Европы Турбьерна Ягланда о решении российской стороны — одного из основных плательщиков — приостановить уплату части взноса в бюджет СЕ за 2017 год до восстановления в полном объеме полномочий национальной делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы. При этом Москва заявила, что продолжит выполнять свои обязательства, взятые ранее по конвенциям Совета.

Помимо темы России, Макрон и Ягланд обсудили борьбу с терроризмом, а также ситуацию в Турции, сложившуюся после неудавшегося госпереворота в 2016 году.

"Генеральный секретарь Ягланд и президент Макрон договорились продолжить обсуждение этих и других вопросов и вновь встретиться осенью в ходе визита президента в Совет Европы и Европейский суд по правам человека ", — отмечается в документе.