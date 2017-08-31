В США считают, что главарь ИГ* жив, и продолжают его искать

ВАШИНГТОН, 31 авг — РИА Новости. Главарь ИГ* Абу Бакр аль-Багдади, вероятнее всего, жив, военные США продолжают искать его, заявил командующий коалицией американский генерал Стивен Таунсенд.

"Не думаю, что аль-Багдади мертв. Мы продолжаем искать его каждый день. Мы будем удовлетворены, если он будет мертв", — сказал генерал в четверг на регулярном брифинге в Пентагоне.

По словам Таунсенда, "есть некоторые индикаторы от разведки", что аль-Багдади жив. Он добавил, что главарь ИГ* "не в Ираке, не в Ракке, он вероятнее всего, где-то в центре долины Ефрата".

Аль-Багдади, настоящее имя — Ибрагим Авад Ибрагим аль-Бадри, впервые появился на публике в июле 2014 года, когда из мечети в захваченном ИГ* иракском городе Мосул провозгласил создание "исламского халифата" на Ближнем Востоке. С тех пор СМИ не раз публиковали информацию о его ликвидации, но она не находила подтверждения.

*Террористическая организация, запрещенная в России