Посла России в Судане с почестями похоронили в Минске

МИНСК, 31 авг – РИА Новости. Посол России в Судане Миргаяс Ширинский с почестями и под залпы роты почетного караула похоронен в Минске в четверг, передает агентство Sputnik Беларусь.
По информации агентства, на церемонии похорон на Восточном кладбище белорусской столицы присутствовали родственники, представитель МИД России Азамат Кульмухаметов, посол России в Белоруссии Александр Суриков, сотрудники посольства. "Под звуки военного оркестра Белоруссии посла России в Судане торжественно проводили в последний путь", — говорится в сообщении.
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