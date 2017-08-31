Посла России в Судане с почестями похоронили в Минске

МИНСК, 31 авг – РИА Новости. Посол России в Судане Миргаяс Ширинский с почестями и под залпы роты почетного караула похоронен в Минске в четверг, передает агентство Sputnik Беларусь.

Ширинский скончался 23 августа в своей резиденции в Хартуме. Пресс-секретарь посольства РФ в арабской республике Сергей Коняшин сообщил РИА Новости, что причиной смерти российского дипломата могла стать проблема с сердцем. Тело посла было решено передать для захоронения родственникам в Минск, здесь живет его супруга.

По информации агентства, на церемонии похорон на Восточном кладбище белорусской столицы присутствовали родственники, представитель МИД России Азамат Кульмухаметов, посол России в Белоруссии Александр Суриков, сотрудники посольства. "Под звуки военного оркестра Белоруссии посла России в Судане торжественно проводили в последний путь", — говорится в сообщении.

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