СЕ обратил внимание на депортацию российских журналистов из Украины

МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. На онлайн-платформе Совета Европы по защите журналистов появилось оповещение о депортации российской журналистки Первого канала Анны Курбатовой из Украины, сообщили РИА Новости в аппарате Совета Европы.

Оповещение о второй степени угрозы функционированию СМИ размещено на сайте Платформы защиты и безопасности журналистов на основе "информации, полученной от партнерских организаций, включая Комитет защиты журналистов". Оповещения предполагают, что страна-член СЕ, к которой обращается Страсбург, добровольно отреагирует каким-либо образом на обозначенные в оповещениях угрозы работе журналистов.

Помимо ситуации с Анной Курбатовой, в сообщении на платформе также содержится упоминание о российской журналистке Тамаре Нерсесьян, которая была выдворена с территории Украины в середине августа.

В среду появилась информация, что журналистку Первого канала Анну Курбатову схватили в Киеве неизвестные, посадили в машину и увезли. Как позднее сообщил телеканал, корреспондента могли задержать сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ), ранее в ее адрес поступали угрозы. Пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская написала в Facebook, что Курбатова будет принудительно возвращена в Россию. Позже советник главы МВД Украины Зорян Шкиряк сообщил, что Курбатовой будет запрещен въезд на Украину из-за "антиукраинской деятельности". Затем пресс-секретарь СБУ сообщила, что Курбатова выдворена из страны из-за деятельности, которая "вредила национальным интересам" Украины, ей запрещен въезд в страну на 3 года.

Платформа защиты и безопасности журналистов — это запущенный в 2014 году проект Совета Европы и крупнейших международных НПО, занимающихся вопросами свободы и безопасности СМИ. Речь идет об онлайн-платформе, на которой Совет Европы размещает полученную от партнеров и проверенную информацию об угрозах СМИ, а также ответы властей — они не обязательны, а добровольны — и информацию о том, решена ли была проблема.

Всего существуют две степени угрозы функционирования СМИ. Самая высокая — первая, когда непосредственно есть угроза жизни журналистов. Вторая связана с препятствиями журналистской деятельности.