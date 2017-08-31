Жителям Ахена выдадут лекарства на случай аварии на бельгийской АЭС

МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Власти приграничного с Бельгией региона на западе Германии выдадут его жителям таблетки йодистого калия, которые должны помочь в случае, если на самой мощной бельгийской АЭС "Тианж" случится авария, пишет газета Welt.

Издание описывает потенциальный сценарий: в случае катастрофы на АЭС радиоактивное облако через какое-то время достигнет округи немецкого города Ахен, располагающегося всего в 70 км к востоку от станции. Непредсказуемость погодных условий и других факторов заставляет сомневаться в том, что при аварии лекарства будут доставлены вовремя.

Снабжать население таблетками начнут в пятницу. Эти медикаменты должны предотвратить поглощение щитовидной железой радиоактивного йода. Ранее такая мера принималась лишь в особо исключительных случаях и только в ограниченном числе районов.

Сами жители Ахена и его окрестностей относятся к ситуации по-разному, отмечает Welt. Пока некоторые "ломают голову", другие уверены, что с медикаментами у них все под контролем. Кто-то задумывается не только о здоровье, но и о том, что станет с их привычными домами в случае вышеописанного сценария.