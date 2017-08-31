США призвали силы безопасности Мьянмы воздержаться от атак на жителей

ООН, 31 авг — РИА Новости. США призвали силы безопасности Мьянмы воздержаться от атак на мирных жителей и сотрудников гуманитарных организаций. С соответствующим заявлением выступила постпред страны при ООН Никки Хейли после операции в штате Ракхайн.

"Мы осуждаем атаки групп боевиков в штате Ракхайн. Тем не менее, силы безопасности Бирмы действуют для предотвращения дальнейшего насилия, и они ответственны за соблюдение международного гуманитарного права, что подразумевает не совершение атак на невинных жителей и гуманитарных работников, обеспечение доступа к нуждающимся", — говорится в распространённом заявлении.

В этой связи США призвали Совет Безопасности ООН "поддержать правительство Бирмы в соблюдении прав и достоинства всех сообществ в штате Ракхайн и по всей стране".

Накануне Совет Безопасности ООН по инициативе Великобритании рассмотрел ситуацию в Мьянме.

Боевики-рохинджа 25 августа одновременно напали на несколько полицейских постов и армейские казармы в штате Ракхайн. Боестолкновения между силами безопасности и боевиками продолжаются до сих пор. В дни наиболее интенсивных боев, с 25 по 27 августа, в столкновениях погибли около ста человек, в том числе более десяти полицейских и военнослужащих.

Рохинджа (рохинья) — этнические бенгальцы-мусульмане, переселенные в Аракан в XIX — начале XX века британскими колониальными властями. При общей численности около полутора миллионов человек в настоящее время они составляют большинство населения штата Ракхайн, однако очень немногие из них имеют гражданство Мьянмы. Официальные власти и буддийское население считают рохинджа нелегальными мигрантами из Бангладеш. У конфликта между ними и коренными "араканцами" — буддистами — давние корни, однако эскалация этого конфликта до вооруженных столкновений и гуманитарного кризиса началась только после перехода власти в Мьянме от военных к гражданским правительствам в 2011-2012 годах.