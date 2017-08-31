Порошенко и спикер сейма Литвы обсудили "план Маршалла" для Украины

КИЕВ, 31 авг — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко обсудил на встрече в Киеве со спикером сейма Литвы Викторасом Пранцкетисом реализацию разрабатываемого литовским парламентом плана, который предусматривает предоставление Киеву финансово-инвестиционной поддержки и помощи в проведении реформ со стороны ЕС, сообщила в четверг пресс-служба главы украинского государства.

"Во время встречи детально обсудили вопросы практической имплементации инициативы парламента Литвы "Новый европейский план для Украины на 2017-2020 годы" (так называемый "план Маршалла для Украины"), который предусматривает предоставление мощной финансово-инвестиционной поддержки и помощи по проведению реформ. Договорились о дальнейшей координации работы с целью его одобрения и поддержки со стороны ЕС", — говорится в сообщении пресс-службы.

Ранее Порошенко сообщал, что в ходе саммита Украина-ЕС 12-13 июля в Киеве обсудил с Евросоюзом возможность разработки нового долгосрочного плана экономической поддержки Украины по типу "плана Маршалла". По его словам, такой план должен способствовать стабилизации и экономическому росту Украины.

В конце марта конгресс Европейской народной партии, по инициативе литовского политика Андрюса Кубилюса, утвердил резолюцию "О планах долгосрочной поддержки Украины". В документе отмечается, что страны ЕС должны создать программы, оказывающие поддержку в военной, гуманитарной и экономической сферах.

План Маршалла — программа помощи Европе после Второй мировой войны. Заявленной США целью реализации плана было восстановление разрушенной войной экономики Европы, устранение торговых барьеров, модернизация промышленности и развитие европейских стран.