Глава МО Украины проинформировал министра ВС Британии о ситуации в Донбассе

КИЕВ, 31 авг — РИА Новости. Министр обороны Украины Степан Полторак в четверг проинформировал министра вооруженных сил Великобритании Марка Ланкастера о ситуации в Донбассе и ходе реформирования украинской армии, сообщила пресс-служба оборонного ведомства Украины.

По данным пресс-службы, Ланкастер находится на Украине с рабочим визитом, в рамках которого запланированы его встречи с британскими и украинскими военными, которые совместно учатся в рамках программы "Орбитал".

"Глава оборонного ведомства проинформировал участников встречи о ситуации в районе проведения антитеррористической операции в регионе, а также относительно предварительных итогов выполнения мероприятий по реформированию Минобороны и ВС Украины", — говорится в сообщении.

Полторак сообщил британскому министру, что приоритетными задачами для Минобороны Украины являются реализация продуманной кадровой политики и повышение профессионализма ВС Украины, внедрение планирования на основе возможностей обеспечить украинскую армию вооружением и техникой.

Полторак поблагодарил Ланкастера за участие британских военных в торжествах ко Дню независимости Украины. "Министр обороны Украины отметил высокий уровень сотрудничества между Украиной и Великобританией в военной сфере и назвал одним из возможных путей его расширения привлечение британских инструкторов к подготовке подразделений, штабов и органов военного управления ВС Украины", — добавили в ведомстве.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.