На Украине вновь просят урегулировать процедуру импичмента президенту

КИЕВ, 31 авг — РИА Новости. Белоцерковский городской совет Киевской области обратился к Верховной раде Украины с просьбой на законодательном уровне урегулировать процедуру импичмента президенту, такое решение было принято советом в четверг.

Ранее Киевский областной совет по инициативе фракции "Батькивщина" обращался к Верховной раде Украины с просьбой принять законопроект, который урегулирует процедуру импичмента президенту. Фракция "Радикальной партии" также призывала парламентское большинство безотлагательно внести на рассмотрение парламента законопроект, который позволит решить этот вопрос. Однако эти призывы остались без ответа.

"Сегодня (в четверг) на очередном заседании Белоцерковского городского совета депутаты крупнейшего города области с населением более 200 тысяч жителей приняли обращение к Верховной раде Украины относительно правового урегулирования процедуры смещения с поста президента Украины в порядке импичмента", — говорится в сообщении, размещенном на сайте Киевского областного совета.

В обращении депутаты призывают Раду урегулировать все законодательные процедуры, необходимые для отстранения президента с поста в порядке импичмента. Речь идет о необходимости принятия закона "О временных следственных комиссиях, специальной следственной комиссии и временных специальных комиссиях Верховной рады Украины" и внесении изменений в регламент Верховной рады.

Объявить вотум недоверия президенту Украины довольно проблематично: с одной стороны, для этого необходимо принять специальный закон "Об импичменте", а с другой — сама процедура, заложенная в конституции страны, очень запутанная и сложная для реализации. Принятие закона о временной следственной комиссии для смещения президента в порядке импичмента позволило бы сделать процедуру более легко реализуемой.

По конституции, импичмент может быть объявлен президенту, если он совершил госизмену или другое преступление. Процедура предполагает создание в Раде временной следственной комиссии, выводы которой рассматриваются на заседании парламента. По заключению этой комиссии Рада сначала 226 голосами принимает решение о выдвижении обвинений президенту, а затем 300 голосами принимает решение об импичменте, перед этим получив заключение Конституционного суда о законности проведенной процедуры и заключение Верховного суда о том, что президент действительно совершил преступление.