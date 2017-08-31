На Украине вновь просят урегулировать процедуру импичмента президенту

КИЕВ, 31 авг — РИА Новости. Белоцерковский городской совет Киевской области обратился к Верховной раде Украины с просьбой на законодательном уровне урегулировать процедуру импичмента президенту, такое решение было принято советом в четверг.
"Сегодня (в четверг) на очередном заседании Белоцерковского городского совета депутаты крупнейшего города области с населением более 200 тысяч жителей приняли обращение к Верховной раде Украины относительно правового урегулирования процедуры смещения с поста президента Украины в порядке импичмента", — говорится в сообщении, размещенном на сайте Киевского областного совета.
В обращении депутаты призывают Раду урегулировать все законодательные процедуры, необходимые для отстранения президента с поста в порядке импичмента. Речь идет о необходимости принятия закона "О временных следственных комиссиях, специальной следственной комиссии и временных специальных комиссиях Верховной рады Украины" и внесении изменений в регламент Верховной рады.
По конституции, импичмент может быть объявлен президенту, если он совершил госизмену или другое преступление. Процедура предполагает создание в Раде временной следственной комиссии, выводы которой рассматриваются на заседании парламента. По заключению этой комиссии Рада сначала 226 голосами принимает решение о выдвижении обвинений президенту, а затем 300 голосами принимает решение об импичменте, перед этим получив заключение Конституционного суда о законности проведенной процедуры и заключение Верховного суда о том, что президент действительно совершил преступление.