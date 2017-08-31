Санкционное давление на КНДР не приведет к результату, считают в МИД

МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Санкционное давление на КНДР не приведет к тому результату, на который все нацелены, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"К сожалению, он (санкционный инструмент — ред.) не приносит должных результатов, потому что необходимо не закручивать санкционные гайки и тем более не делать это в дополнение к решениям Совбеза односторонне, проводя какую-то собственную линию", — сказала она на брифинге в четверг.

По словам представителя МИД РФ, "идти нужно четким путем политико-дипломатического урегулирования". "Это предполагает не только санкционную политику, это предполагает переговоры, встречи, диалоги, урегулирование…. Одним санкционным давлением ситуацию сдвинуть практически невозможно. Мы это видим", — отметила она.

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства также подчеркнула, что "давление не приведет к тому результату, на которое мы все нацелены".

Утром 29 августа КНДР провела пуск баллистической ракеты, которая, пролетев над территорией Японии, упала в 1180 километрах от мыса Эримо на Хоккайдо. Общая дальность полета составила 2,7 тысячи километров, полет продолжался 14 минут, максимальная высота составила 550 километров. Ущерба воздушным и морским судам не зафиксировано. Впервые с апреля 2009 года, когда КНДР запустила спутник с ракетой "Тэпходон-2", полет ракеты проходил над территорией Японии.

Совет Безопасности ООН провел экстренное заседание в связи с очередным запуском баллистической ракеты КНДР и принял заявление председателя, в котором осудил действия Пхеньяна и потребовал прекратить испытания. Также представитель Японии высказался за "сильную резолюцию" Совета Безопасности ООН в ответ на пуск КНДР.