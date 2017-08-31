Санкционное давление на КНДР не приведет к результату, считают в МИД

МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Санкционное давление на КНДР не приведет к тому результату, на который все нацелены, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
По словам представителя МИД РФ, "идти нужно четким путем политико-дипломатического урегулирования". "Это предполагает не только санкционную политику, это предполагает переговоры, встречи, диалоги, урегулирование…. Одним санкционным давлением ситуацию сдвинуть практически невозможно. Мы это видим", — отметила она.
Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства также подчеркнула, что "давление не приведет к тому результату, на которое мы все нацелены".
Совет Безопасности ООН провел экстренное заседание в связи с очередным запуском баллистической ракеты КНДР и принял заявление председателя, в котором осудил действия Пхеньяна и потребовал прекратить испытания. Также представитель Японии высказался за "сильную резолюцию" Совета Безопасности ООН в ответ на пуск КНДР.