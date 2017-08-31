Наше дело: как устроена Коза ностра

- Ну вот, ты убьешь их обоих. А что потом?

— Я сяду и закончу свой ужин.

"Крестный отец", 1972 год, режиссер Френсис Форд Коппола.

Построенная вокруг семейных уз сицилийская мафия в XX веке быстро стала одним из наиболее влиятельных преступных объединений в мире, а словосочетание Коза ностра (в переводе с итальянского — "Наше дело") известно каждому.

© AP Photo / Luca Bruno Полиция и местные жители у здания, куда был доставлен мафиозный босс Бернардо Провенцано, в Палермо, Италия. 11 апреля 2006 © AP Photo / Luca Bruno Полиция и местные жители у здания, куда был доставлен мафиозный босс Бернардо Провенцано, в Палермо, Италия. 11 апреля 2006

Изначально слово "мафия" также относилось исключительно к сицилийским бандам, и лишь с ростом их влиятельности и популярности в массовой культуре стало нарицательным для всей организованной преступности в мире.

© AP Photo / Alessandro Fucarini Сотрудники правоохранительных органов Италии рядом с портретами одиннадцати предполагаемых членов клана Маттео Мессина Денаро © AP Photo / Alessandro Fucarini Сотрудники правоохранительных органов Италии рядом с портретами одиннадцати предполагаемых членов клана Маттео Мессина Денаро

В Коза ностра действует неписанный кодекс чести "омерта" (наиболее близкое определение из русского языка — круговая порука). В нем закреплены следующие правила: единственная причина покинуть организацию — уход из жизни; члены организации беспрекословно подчиняются боссу; предательство — самый страшный грех; оскорбление в адрес одного члена клана — это оскорбление всей группы; запрещено любое сотрудничество с полицией. Наказание за нарушение этих принципов — смерть. Но сегодня этот "кодекс молчания" часто нарушается: многие мафиози доносят друг на друга властям с целью убрать конкурентов.

© AP Photo / Alessandro Fucarini Андреа Адамо, задержанный одновременно с боссом сицилийской мафии Сальваторе Ло Пикколо. 5 ноября 2007 © AP Photo / Alessandro Fucarini Андреа Адамо, задержанный одновременно с боссом сицилийской мафии Сальваторе Ло Пикколо. 5 ноября 2007

Помимо этого существуют также "десять заповедей", согласно которым, например, никто не может сам познакомиться с членом клана — он обязательно должен быть представлен другим мафиози.

В мафии существует строгая иерархия. Во главе стоит босс, у которого есть, как правило, от одно до трех советников — консильери. Все члены семьи босса и советники составляют сердце организации — фамилию. Вторым человеком в клане считается подручный босса. Более мелкие ячейки возглавляют капореджиме (часто сокращается до "капо"), в подчинении которых находятся "солдаты" мафии — люди, которые занимаются непосредственным исполнением приказов. При вступлении в клан будущий "солдат" кровью клянется соблюдать правила преступного мира.

© AP Photo / Alessandro Fucarini Босс сицилийской мафии Доменико Раккулья, задержанный в Палермо. 15 ноября 2009 © AP Photo / Alessandro Fucarini Босс сицилийской мафии Доменико Раккулья, задержанный в Палермо. 15 ноября 2009

Распространение мафии в США было связано с массовой иммиграцией сицилийцев в Америку. На рубеже XIX и XX веков за океан отправились около полутора миллиона человек — четверть всего населения острова.

Но миграция не изменила правил поведения сицилийцев. Джованни Фальконе, один из известнейших борцов с Коза ностра, в своей книге "Люди чести" отмечает: "Сицилийский дух мне хорошо знаком. Я могу понять гораздо больше из изменений в голосе и подмигивания глаз, чем из развёрнутой фразы. Здесь все знают, что Коза ностра есть не что иное, как искажённая, преувеличенная, экстремальная и аномальная версия традиционного сицилийского образа жизни".

© AP Photo / Alessandro Fucarini Вилла в окрестностях Палермо, где был задержан один из главарей сицилийской мафии Сальваторе Ло Пикколо. 5 ноября 2007 © AP Photo / Alessandro Fucarini Вилла в окрестностях Палермо, где был задержан один из главарей сицилийской мафии Сальваторе Ло Пикколо. 5 ноября 2007

Кланы сицилийской мафии часто враждают между собой. В спорных случаях прибегают к помощи "мафиозной комиссии", в которую входят главы наиболее крупных организаций. Такие комиссии нельзя считать неким аналогом правительства в криминальном мире — каждый клан полностью автономен и действует самостоятельно. В конфликтных ситуациях все упирается исключительно в силу каждой организации и авторитет и хитрость боссов мафии.

Хотя полиции часто удавалось арестовать отдельных представителей кланов, искоренить это явление полностью крайне сложно. Первый крупный процесс над лидерами сицилийского преступного мира прошел в 1985 году, когда Томмазо Бушетта, главарь одного из кланов, всех родственников которого истребили конкуренты, нарушил омерту и дал показания полицейским. На скамье подсудимых оказались сотни наиболее влиятельных мафиози, многие из которых потом попали за решетку.

© AP Photo / Alessandro Fucarini Вилла, на территории которой полиция провела задержание мафиозных боссов. 6 ноября 2007 © AP Photo / Alessandro Fucarini Вилла, на территории которой полиция провела задержание мафиозных боссов. 6 ноября 2007

Сегодня Коза ностра переживает не лучший период в своей истории. Само население Сицилии проводит акции и марши под антимафиозными лозунгами. Из-за распрей все чаще проводятся судебные процессы против лидеров кланов. Еще одной проблемой стал приток беженцев, часть из которых не боится бросить вызов мафии.

© AP Photo / Alessandro Fucarini Люди у центрального отделения полиции Палермо после ареста Сальваторе Ло Пикколо. 5 ноября 2007 © AP Photo / Alessandro Fucarini Люди у центрального отделения полиции Палермо после ареста Сальваторе Ло Пикколо. 5 ноября 2007

За романтическим флером, навеянным множеством книг и фильмов, посвященных сицилийским кланам, просматривается неприглядная правда — это дельцы, которые стараются играть по установленным правилам исключительно в интересах их незаконного бизнеса. И какими бы громкими словами они не называли эти своды правил, как бы таинственно не выглядел обряд посвящения, ради выгоды они готовы через эти правила переступать. Не существует теневого бизнеса, от которого мафия держалась бы в стороне — дозволено все: проституция, торговля людьми, убийства, рэкет и даже такое неожиданное занятие как подкуп избирателей. Законы мафии чем-то похожи на законы предпринимательства, но единственный товар, которым торгуют в криминальном мире — это насилие.