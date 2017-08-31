Венгрия попросит у ЕК 400 млн евро для охраны границ от притока мигрантов

МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обратится к Еврокомиссии с просьбой предоставить стране 400 миллионов евро для финансирования мер по охране южной границы Венгрии от прибывающих мигрантов, передает агентство Рейтер со ссылкой на представителя департамента премьера.

Сумма должна будет покрыть половину расходов Венгрии на строительство забора вдоль границы с Сербией и Хорватией, а также на содержание пограничных войск и полицейских на границе. По оценке властей страны, все эти меры "защищают всех граждан ЕС от притока нелегальных мигрантов". Письмо премьер-министра в адрес главы ЕК Жан-Клода Юнкера будет направлено в четверг.

В 2015 году на территорию Венгрии прибыли порядка 400 тысяч беженцев и мигрантов, преимущественно направляясь через Австрию в Германию и другие страны Центральной Европы. После этого власти страны воздвигли забор на южной границе и значительно усилили пограничный контроль.

Венгрия и Словакия также оспаривают решение ЕС от 22 сентября 2015 года, которое предписывает странам-членам Евросоюза принять 120 тысяч беженцев, оказавшихся в Греции и Италии. Страны обосновывают свой иск тем, что, по их мнению, решение о перемещении беженцев принималось с нарушениями установленных процедур и не в силах способствовать разрешению миграционного кризиса. Против этого решения также голосовали Румыния и Чехия, Финляндия воздержалась. В поддержку позиции Венгрии и Словакии в ходе судебных разбирательств выступила и Польша.

Генеральный адвокат заявил, что решение Совета ЕС нельзя считать законодательным актом, как настаивают истцы, поскольку оно совершенно обоснованно было принято на основании статьи 78 Договора о функционировании Европейского Союза. В том числе, как говорится в заключениях генерального адвоката, процедура принятия этого решения не предполагает консультаций с парламентами стран-членов Евросоюза.

В конце июля Еврокомиссия задействовала вторую фазу процедуры против Чехии, Польши и Венгрии в связи с их отказом принимать беженцев, что, по мнению Брюсселя, является нарушением обязательств в рамках Евросоюза.