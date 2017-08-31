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В мире

Венгрия попросит у ЕК 400 млн евро для охраны границ от притока мигрантов

Сюжет:
Ситуация с беженцами в Европе (4575)
16:0931.08.2017
0600
© РИА Новости / Дмитрий ВиноградовВенгерские военные и полицейские патрулируют границу. Архивное фотоВенгерские военные и полицейские патрулируют границу. Архивное фото
© РИА Новости / Дмитрий Виноградов

МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обратится к Еврокомиссии с просьбой предоставить стране 400 миллионов евро для финансирования мер по охране южной границы Венгрии от прибывающих мигрантов, передает агентство Рейтер со ссылкой на представителя департамента премьера.

Флаги Евросоюза у здания штаб-квартиры Европейской комиссии в Брюсселе. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Сумма должна будет покрыть половину расходов Венгрии на строительство забора вдоль границы с Сербией и Хорватией, а также на содержание пограничных войск и полицейских на границе. По оценке властей страны, все эти меры "защищают всех граждан ЕС от притока нелегальных мигрантов". Письмо премьер-министра в адрес главы ЕК Жан-Клода Юнкера будет направлено в четверг.

В 2015 году на территорию Венгрии прибыли порядка 400 тысяч беженцев и мигрантов, преимущественно направляясь через Австрию в Германию и другие страны Центральной Европы. После этого власти страны воздвигли забор на южной границе и значительно усилили пограничный контроль.

Мужчины в районе Сталинград в Париже, где находится лагерь беженцев. Архивное фото
© РИА Новости / Ирина Калашникова
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Венгрия и Словакия также оспаривают решение ЕС от 22 сентября 2015 года, которое предписывает странам-членам Евросоюза принять 120 тысяч беженцев, оказавшихся в Греции и Италии. Страны обосновывают свой иск тем, что, по их мнению, решение о перемещении беженцев принималось с нарушениями установленных процедур и не в силах способствовать разрешению миграционного кризиса. Против этого решения также голосовали Румыния и Чехия, Финляндия воздержалась. В поддержку позиции Венгрии и Словакии в ходе судебных разбирательств выступила и Польша.

Генеральный адвокат заявил, что решение Совета ЕС нельзя считать законодательным актом, как настаивают истцы, поскольку оно совершенно обоснованно было принято на основании статьи 78 Договора о функционировании Европейского Союза. В том числе, как говорится в заключениях генерального адвоката, процедура принятия этого решения не предполагает консультаций с парламентами стран-членов Евросоюза.

В конце июля Еврокомиссия задействовала вторую фазу процедуры против Чехии, Польши и Венгрии в связи с их отказом принимать беженцев, что, по мнению Брюсселя, является нарушением обязательств в рамках Евросоюза.

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