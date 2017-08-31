Москва считает действия СБУ в отношении журналистки Курбатовой похищением

МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Москва считает действия СБУ в отношении корреспондента Первого канала Анны Курбатовой похищением, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
По словам Захаровой, "вся эта ситуация шокировала". "Не менее этого шокировало то, что мы не услышали ни от одного высокопоставленного представителя зарубежных стран какой-либо квалификации данных действий Киева", — констатировала российский дипломат.
В среду появилась информация, что журналистку Первого канала Анну Курбатову схватили в Киеве неизвестные, посадили в машину и увезли. Как позднее сообщил телеканал, корреспондента могли задержать сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ), ранее в ее адрес поступали угрозы. Пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская написала в Facebook, что Курбатова будет принудительно возвращена в Россию, сейчас идет оформление документов для ее выдворения. Позже советник главы МВД Украины Зорян Шкиряк сообщил, что Курбатовой будет запрещен въезд на Украину из-за "антиукраинской деятельности". Затем пресс-секретарь СБУ сообщила, что Курбатова выдворена из страны из-за деятельности, которая "вредила национальным интересам" Украины, ей запрещен въезд в страну на 3 года.