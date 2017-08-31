Москва считает действия СБУ в отношении журналистки Курбатовой похищением

МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Москва считает действия СБУ в отношении корреспондента Первого канала Анны Курбатовой похищением, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"По-другому, иначе, кроме как очередным похищением российского журналиста, — в данном случае, корреспондентки Первого канала Анны Курбатовой — по-другому квалифицировать это сложно", — сказала Захарова в ходе брифинга в четверг.

По словам Захаровой, "вся эта ситуация шокировала". "Не менее этого шокировало то, что мы не услышали ни от одного высокопоставленного представителя зарубежных стран какой-либо квалификации данных действий Киева", — констатировала российский дипломат.

В среду появилась информация, что журналистку Первого канала Анну Курбатову схватили в Киеве неизвестные, посадили в машину и увезли. Как позднее сообщил телеканал, корреспондента могли задержать сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ), ранее в ее адрес поступали угрозы. Пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская написала в Facebook, что Курбатова будет принудительно возвращена в Россию, сейчас идет оформление документов для ее выдворения. Позже советник главы МВД Украины Зорян Шкиряк сообщил, что Курбатовой будет запрещен въезд на Украину из-за "антиукраинской деятельности". Затем пресс-секретарь СБУ сообщила, что Курбатова выдворена из страны из-за деятельности, которая "вредила национальным интересам" Украины, ей запрещен въезд в страну на 3 года.