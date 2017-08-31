Тысяча исков против Меркель: за что канцлера ФРГ обвиняют в госизмене

МОСКВА, 31 авг — РИА Новости, Игорь Гашков. В судебные инстанции Германии поступило свыше тысячи исков от противников миграционной политики, обвиняющих канцлера Ангелу Меркель в "государственной измене" за решение впустить в страну около миллиона беженцев в 2015 году. Первые заявления были написаны более года назад, но об общем их числе стало известно только сейчас. Рассерженные противники фрау-канцлерин проживают на территории бывшей Германской Демократической Республики, где сильны правые настроения. В августе Меркель совершила предвыборный визит в эти регионы, но переубедить недовольных, судя по их реакции, не смогла.

Меркель встречали российским флагом

Противостояние Меркель и ультраправой оппозиции продолжается с сентября 2015 года, когда глава правительства приняла свое "историческое решение" — впустить в страну беженцев, собравшихся на вокзале в Венгрии. С тех пор конфронтация успела пройти через несколько стадий, по мере того как менялось отношение к переселенцам. Нашествие мигрантов резко повысило уровень преступности, рейтинг Меркель пережил падение в 2016 году, что отразилось на местных выборах в Берлине и земле Саксония — Анхальт. В этот регион, где ультраправая "Альтернатива для Германии" собрала рекордные 31% голосов, Меркель прибыла на предвыборный митинг, но была освистана рассерженными манифестантами.

По сообщению местной прессы, жители населенного пункта Биттерфельд встретили бундесканцлера речевкой "Меркель должна уйти" и российским флагом (в протестах участвовали выходцы из России и СССР), а волонтер предвыборной кампании получил ранения в стычке с политическими противниками. Кандидат была вынуждена отреагировать на происходившие беспорядки. "Вы не решите проблемы криками", — заявила своим недоброжелателям Меркель. Политик исключила, что требования ультраправых будут приняты в расчет: с предвыборной сцены в Саксонии она заявила, что ни при каких обстоятельствах не согласится на вхождение "Альтернативы для Германии" в предвыборную коалицию.

Поддержанную этой партией кампанию по подаче исков против Меркель в окружении канцлера не считают угрозой. По сведениям местного издания Manheimer Morgen, все заявления против политика, направленные в надзорные органы, были отклонены.

Еще 400 тысяч сирийцев

Несмотря на то что с начала миграционного кризиса в Европе прошло уже два года, тема беженцев и экономических переселенцев не теряет своей актуальности. Немецкие власти провели оценку последствий вступления в силу закона о воссоединении семей беженцев. Принятые правила предполагают, что уже оказавшиеся на территории Германии беженцы получают право вызвать с Ближнего Востока своих родственников. Подсчеты показали, что в Германию смогут въехать 400 тысяч мигрантов дополнительно.

В отличие от 2015 года, переселенческий поток растянут во времени. Правила предоставления виз составлены так, что допускают отсрочку в их получении родственниками уже прибывших — вплоть до 16 месяцев. Именно по этой причине большинство членов семей беженцев до сих пор не успели прибыть в Германию. Их медленное заселение, по задумке немецких властей, должно пройти без существенных протестов. Тем не менее, согласно социологическому опросу компании INSA, 58% граждан Германии выступают против "воссоединения семей".

Чтобы подсластить пилюлю, канцлер направляет своим избирателям сигналы иного рода. С 2015 года риторика Меркель о мигрантах ужесточилась: экономическим переселенцам все чаще отказывают в убежище, а сама глава правительства проводит кампанию под лозунгом "обеспечения безопасности". Немецкий лидер дает понять, что Германия не сможет вместить всех мигрантов, но при этом сделает все, чтобы интегрировать в общество тех, кто уже приехал.