Задержанного у Букингемского дворца мужчину обвиняют в терроризме

ЛОНДОН, 31 авг – РИА Новости, Мария Табак. Обвинения по статье "терроризм" предъявлено Мохисуннату Чодари в связи с произошедшим 25 августа инцидентом возле Букингемского дворца – лондонской резиденции королевы Елизаветы Второй, сообщил РИА Новости представитель полиции Лондона.

"Следователи из контртеррористического подразделения Скотланд-Ярда в соответствии с законом о терроризме 2006 года предъявили ему обвинения в том, что 25 августа или ранее он участвовал в подготовке терактов", — сказал собеседник агентства.

Как ожидается, Чодари в четверг предстанет перед магистратским судом лондонского района Вестминстер для ознакомления с сутью предъявленных ему обвинений.

Чодари был задержан по подозрению в нанесении тяжких телесных повреждений и нападении на полицейских. Он остановил свою машину в запрещенном месте неподалеку от полицейского автомобиля. Правоохранители заметили холодное оружие в салоне автомобиля и приняли решение о задержании мужчины. В процессе задержания мужчина ранил их, в результате чего полицейские получили незначительные травмы.

Подозреваемый был госпитализирован, а затем доставлен в центральное отделение полиции для допроса.