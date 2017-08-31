В Каталонии заявили, что не получали от ЦРУ данных о готовящемся теракте

МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Власти и правоохранительные органы Каталонии (Mossos d'Esquadra) опровергли информацию о том, что получали предупреждение от ЦРУ о готовящейся атаке террористической группировки "Исламское государство*" (ИГ*) в Барселоне, передает газета Vangiardia.

Ранее в четверг газета Periodico сообщила, что 25 мая американские разведывательные службы сообщили испанским властям, что боевики ИГ* летом планируют совершить "атаки на туристические объекты в Барселоне, в частности на улицу Рамбла". На своем сайте газета разместила фотографию документа на английском языке, в котором содержится эта информация.

В четверг днем советник министерства внутренних дел Каталонии Хоаким Форн и глава каталонской полиции Хосеп Луис Траперо устроили пресс-конференцию, чтобы опровергнуть появившуюся в СМИ информацию. По данным издания, в ходе пресс-конференции Форн подтвердил, что власти Каталонии получили информацию о готовящейся атаке на Рамбле, однако отметил, что они она была получена от "других источников". Он заявил, что поступившие сведения "не заслуживали доверия".

"Мы не получали никакого сообщения от ЦРУ", — приводит газета Pais заявление Траперо. "Мы отрицаем, что Mossos d'Esquadra имеет прямые отношения с ЦРУ", — заявил в свою очередь Форн.

"Мы не получали ничего от ЦРУ. Мы защищаем честь наших правоохранительных органов… от тех, кто хочет их дискредитировать", — говорится в заявлении, опубликованном на странице Mossos d'Esquadra в Twitter.

We have not received anything from the CIA. We defend the honour of our Police force and of @mossos to those who want to discredit us — Mossos (@mossos) 31 августа 2017 г.

Как сообщил сайт WikiLeaks, редактор издания Periodico признался в создании документа. Он заявил, что документ является расшифровкой того, что газете сообщили по телефону.

Днем 17 августа автофургон въехал в толпу людей в районе пешеходной улицы Рамбла в Барселоне. Ответственность за теракт взяла террористическая группировка ИГ*. Позже в тот же день аналогичный инцидент произошел в Камбрильсе в 120 километрах от Барселоны. По официальным данным, в результате терактов в Испании погибли 16 человек, 130 пострадали.

По информации правоохранителей, в группировку, которая стоит за терактами, входили 12 человек. Четверо из них арестованы, пять были уничтожены после теракта в Камбрильсе. Еще двое, в том числе главный организатор терактов имам Абдельбаки эс-Сати, погибли накануне нападений при взрыве в доме в Альканаре, где террористы готовили бомбы. Водитель фургона, наехавшего на толпу в Барселоне, 22-летний марокканец Юнес Абуякуб, был ликвидирован в ходе спецоперации в Субиратсе 21 августа.

*Террористическая организация, запрещенная в России