США
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
Сменить фон
В мире

В Каталонии заявили, что не получали от ЦРУ данных о готовящемся теракте

Сюжет:
Серия терактов в Испании (355)
15:2331.08.2017
11560
© AP Photo / Emilio MorenattiПолицейские в населенном пункте Субиратс в провинции БарселонаПолицейские в населенном пункте Субиратс в провинции Барселона
© AP Photo / Emilio Morenatti

МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Власти и правоохранительные органы Каталонии (Mossos d'Esquadra) опровергли информацию о том, что получали предупреждение от ЦРУ о готовящейся атаке террористической группировки "Исламское государство*" (ИГ*) в Барселоне, передает газета Vangiardia.

Испанские полицейские в оцепленном районе Барселоны
© AFP 2017 / Pau Barrena
МВД Испании: исполнители терактов не вызывали подозрений у властей

Ранее в четверг газета Periodico сообщила, что 25 мая американские разведывательные службы сообщили испанским властям, что боевики ИГ* летом планируют совершить "атаки на туристические объекты в Барселоне, в частности на улицу Рамбла". На своем сайте газета разместила фотографию документа на английском языке, в котором содержится эта информация.

В четверг днем советник министерства внутренних дел Каталонии Хоаким Форн и глава каталонской полиции Хосеп Луис Траперо устроили пресс-конференцию, чтобы опровергнуть появившуюся в СМИ информацию. По данным издания, в ходе пресс-конференции Форн подтвердил, что власти Каталонии получили информацию о готовящейся атаке на Рамбле, однако отметил, что они она была получена от "других источников". Он заявил, что поступившие сведения "не заслуживали доверия".

"Мы не получали никакого сообщения от ЦРУ", — приводит газета Pais заявление Траперо. "Мы отрицаем, что Mossos d'Esquadra имеет прямые отношения с ЦРУ", — заявил в свою очередь Форн.

"Мы не получали ничего от ЦРУ. Мы защищаем честь наших правоохранительных органов… от тех, кто хочет их дискредитировать", — говорится в заявлении, опубликованном на странице Mossos d'Esquadra в Twitter.

Как сообщил сайт WikiLeaks, редактор издания Periodico признался в создании документа. Он заявил, что документ является расшифровкой того, что газете сообщили по телефону.

Ситуация на месте теракта в Барселоне. Архивное фото
© РИА Новости / Хавьер Луэнго
Перейти в фотобанк
СМИ: в Марокко отпустили двоих подозреваемых в связи с терактами в Испании

Днем 17 августа автофургон въехал в толпу людей в районе пешеходной улицы Рамбла в Барселоне. Ответственность за теракт взяла террористическая группировка ИГ*. Позже в тот же день аналогичный инцидент произошел в Камбрильсе в 120 километрах от Барселоны. По официальным данным, в результате терактов в Испании погибли 16 человек, 130 пострадали.

По информации правоохранителей, в группировку, которая стоит за терактами, входили 12 человек. Четверо из них арестованы, пять были уничтожены после теракта в Камбрильсе. Еще двое, в том числе главный организатор терактов имам Абдельбаки эс-Сати, погибли накануне нападений при взрыве в доме в Альканаре, где террористы готовили бомбы. Водитель фургона, наехавшего на толпу в Барселоне, 22-летний марокканец Юнес Абуякуб, был ликвидирован в ходе спецоперации в Субиратсе 21 августа.

*Террористическая организация, запрещенная в России

Теракты в Испании
© РИА Новости, Инфографика
Перейти в фотобанк
Теракты в Испании
Комментировать
В мире
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
Комментировать
oroqlvbefn5r
ЦРУ - кураторы террористических группировок...
15:26
31.08.2017
ОтветитьНе отвечать
Комментировать
 



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Пройдите опрос, чтобы мы могли сделать сайт лучше
НачатьПозже
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена