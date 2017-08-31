Число погибших при обрушении дома в Мумбаи приблизилось к 20, сообщают СМИ

МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. По меньшей мере 19 человек погибли, еще 12 пострадали при обрушении пятиэтажного жилого здания в индийском Мумбаи, передает агентство Ani со ссылкой на полицию. Ранее сообщалось о 15 погибших и 34 пострадавших.

Здание в районе Донгри на юге города обрушилось в четверг около 08.40 утра (06.10 мск). Точные причины происшествия неизвестны, но по имеющимся данным, речь идет о 50-летнем здании, которое еще в 2011 году местные власти признали ветхим.

#Mumbai building collapse Update: 3 dead and 7 rescued; NDRF team deployed pic.twitter.com/M1PvowgQ17 — DNA (@dna) 31 августа 2017 г.

Инцидент произошел через два дня после мощного ливня в Мумбаи, обрушившего за сутки на город более 30 см осадков. Шторм стал самым сильным за последние 12 лет в Мумбаи и на сутки практически полностью парализовал жизнь финансовой столицы Индии.

Mumbai building collapse LIVE: Death toll mounts to 19, CM announces ex-gratia of five lakhs for kin of those deadhttps://t.co/0wX2FCt03R pic.twitter.com/NNHFhRwcTC — The Indian Express (@IndianExpress) 31 августа 2017 г.

​Подобные инциденты происходят в Индии достаточно регулярно в сезон дождей (июнь-сентябрь). Виной тому становятся не столько обильные осадки, сколько нарушение норм безопасности при строительстве и эксплуатации зданий, в частности, использование некачественных стройматериалов.