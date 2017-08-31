Эстония планирует провести киберучения для министров обороны стран ЕС

ТАЛЛИН, 31 авг — РИА Новости, Николай Адашкевич. Эстония планирует провести киберучения для глав Минобороны во время неофициальной встречи министров иностранных дел и обороны стран Евросоюза, которая пройдет в Таллине 7-8 сентября, сообщил в четверг глава военного ведомства Эстонии Юри Луйк.

"Мы намерены впервые провести традиционные киберучения ЕСEU Cybrid в формате настольных учений для министров обороны стран ЕС. Им предстоит решить целый ряд проблем, дать ответы на вопросы в рамках предложенного нами сценария", — сказал Луйк на правительственной пресс-конференции в Таллине.

Он отметил, что сценарий касается проводимой в ЕС операции, а министрам предстоит принимать решения по ее реализации. "Мы хотим узнать, сколько политических решений придется принимать в случае кибернападения", — подчеркнул министр.

Луйк также сообщил, что в учениях примут участие верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини и генсек НАТО Йенс Столтенберг.