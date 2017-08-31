Слуцкий: в Польше искажают данные о войне, чтобы принизить вклад СССР

МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Польские политики, заявляя, что их страна понесла самые большие людские потери во Второй мировой войне, намеренно искажают историю, чтобы искоренить роль советского народа в освобождении Европы от фашизма, заявил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

Заместитель министра культуры Польши Ярослав Селлин ранее заявил о том, что страна понесла самые большие людские потери во Второй мировой войне.

"Польские политики в который раз грешат откровенной исторической безграмотностью. И, на мой взгляд, делают это намерено, особенно после принятия закона о декоммунизации, позволяющего сносить памятники советским воинам-освободителям. Это сознательно искажение исторической правды для принижения или даже, возможно, искоренения роли советского народа в освобождении Европы от фашизма. Это цинично, бесчеловечно и неблагодарно", — сказал Слуцкий РИА Новости.

Вторая мировая война, длившаяся 6 лет, завершилась 2 сентября 1945 года полным разгромом стран фашистского блока. Общие людские потери Польши в ходе войны составили 5,9 миллиона человек, что составило почти 17% населения страны, СССР — 26,6 миллиона человек (около 10% населения).