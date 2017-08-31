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В мире

Барнье: ЕС не должен один платить по обязательствам, взятым еще 28 странами

Сюжет:
Выход Британии из Евросоюза (206)
15:0131.08.2017
(обновлено: 15:02 31.08.2017)
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© РИА Новости / Алекс МакнотонПерейти в фотобанкПротивники выхода Великобритании из Европейского Союза (ЕС). Архивное фотоПротивники выхода Великобритании из Европейского Союза (ЕС). Архивное фото
© РИА Новости / Алекс Макнотон
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БРЮССЕЛЬ, 31 авг — РИА Новости, Мария Князева. Граждане 27 остающихся стран Евросоюза не должны одни платить по обязательствам, которые были приняты еще во время членства Великобритании в ЕС, сказал главный переговорщик от Евросоюза, член Еврокомиссии Мишель Барнье после третьего раунда переговоров о Brexit в Брюсселе.

"Налогоплательщики ЕС на уровне 27 стран союза не должны платить по обязательствам, взятым на себя 28 странами ЕС. Это не будет честно", — сказал он.

Pдания Парламента в Лондоне, Великобритания. Архивное фото
© AFP 2017 / Daniel Leal-Olivas
Министр Британии по Brexit разошелся с ЕС в оценке переговоров
Великобритания в июле признала, что у нее есть обязательства перед ЕС после даты выхода из состава союза, напомнил Барнье. "Однако на текущей неделе Великобритания объяснила, что ее обязательства будут ограничены последним платежом в бюджет Евросоюза перед выходом", — сказал он.

Как ожидается сейчас, страна должна покинуть союз 29 марта 2019 года. При этом у ЕС и страны есть совместные, ранее принятые, обязательства перед третьими странами и после этой даты, следует из слов Барнье. К примеру, речь идет о гарантировании долгосрочных кредитов для Украины, или поддержке развития Африки через Европейский фонд развития.

"После этой недели ясно, что Великобритания не считает юридически правильным исполнять эти обязательства после выхода", — сказал Барнье.

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В мире
Комментарии
3 пользователя оставили 3 комментария
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Популярные комментарииВсе комментарии
jasmin.kofe
Честно-нечестно-не юридические понятия.Это первое.Второе:если Евросоюз-юрлицо,то сколько стран в нём участвуют неважно.Обязательства придётся выполнять.Иначе-потеря лица.Вот говорил тов.Саахов "Торопиться не надо"-надо было слушать.
15:37
31.08.2017
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