Барнье: ЕС не должен один платить по обязательствам, взятым еще 28 странами

БРЮССЕЛЬ, 31 авг — РИА Новости, Мария Князева. Граждане 27 остающихся стран Евросоюза не должны одни платить по обязательствам, которые были приняты еще во время членства Великобритании в ЕС, сказал главный переговорщик от Евросоюза, член Еврокомиссии Мишель Барнье после третьего раунда переговоров о Brexit в Брюсселе.

"Налогоплательщики ЕС на уровне 27 стран союза не должны платить по обязательствам, взятым на себя 28 странами ЕС. Это не будет честно", — сказал он.

Великобритания в июле признала, что у нее есть обязательства перед ЕС после даты выхода из состава союза, напомнил Барнье. "Однако на текущей неделе Великобритания объяснила, что ее обязательства будут ограничены последним платежом в бюджет Евросоюза перед выходом", — сказал он.

Как ожидается сейчас, страна должна покинуть союз 29 марта 2019 года. При этом у ЕС и страны есть совместные, ранее принятые, обязательства перед третьими странами и после этой даты, следует из слов Барнье. К примеру, речь идет о гарантировании долгосрочных кредитов для Украины, или поддержке развития Африки через Европейский фонд развития.

"После этой недели ясно, что Великобритания не считает юридически правильным исполнять эти обязательства после выхода", — сказал Барнье.