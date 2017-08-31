Жителей Техаса предупредили об угрозе нового взрыва на химзаводе

МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Компания Arkema, на химическом заводе которой в четверг произошли два взрыва, предупреждает об угрозе еще одного взрыва и просит жителей не возвращаться в зону эвакуации, сообщается на сайте организации.

Ранее сообщалось, что два взрыва произошли на химзаводе Arkema в Техасе, оказавшемся в зоне шторма "Харви". Территорию предприятия затопило из-за наводнения, вызванного штормом, это нарушило работу завода. Всем жителям округа в районе 2,4 километра от химзавода было предписано покинуть свои дома. Замшерифа был доставлен в больницу после того, как вдохнул пары, образовавшиеся после взрыва. Еще девять человек самостоятельно приехали в больницу в качестве меры предосторожности.

"Мы хотим, чтобы местные жители были в курсе, что продукт хранится в нескольких местах на территории, и угроза дополнительного взрыва остается. Пожалуйста, не возвращайтесь в район в пределах зоны эвакуации до тех пор, пока местные органы по чрезвычайным ситуациям не объявят, что это безопасно", — говорится в заявлении компании.

​Ранее стало известно, что главный исполнительный директор североамериканского подразделения завода Ричард Роу (Richard Rowe) сообщал о неизбежности взрыва в ближайшие дни на сильно затопленном предприятии, где перестала работать система заморозки. Он отмечал, что химические вещества воспламенятся и взорвутся, если они не будут должным образом охлаждаться. Роу добавил, что у компании нет возможности предотвратить взрыв, так как вода в здании поднялась на шесть метров.

Техас столкнулся с наводнениями из-за шторма "Харви". Он стал самым разрушительным на территории США за последние 12 лет, с тех пор как на страну в 2005 году обрушился ураган "Катрина", который привел к затоплению территории города Новый Орлеан в Луизиане.