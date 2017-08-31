Власти ЛНР: силовики стали реже использовать в Донбассе тяжелое вооружение

ЛУГАНСК, 31 авг — РИА Новости. Украинские силовики со вступлением в силу "школьного" перемирия стали реже использовать тяжелое вооружение при обстрелах территории самопровозглашенной Луганской народной республики, заявил в четверг официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

Контактная группа по урегулированию ситуации на востоке Украины ранее в Минске договорилась о новом перемирии в Донбассе с полуночи 25 августа. Это уже пятая с начала года попытка сторон прекратить огонь и третья с начала конфликта попытка обеспечить режим тишины к 1 сентября. Однако стороны уже обвинили друг друга в несоблюдении перемирия.

"Положительная тенденция однозначно есть. Нами отмечается снижение применения тяжелого вооружения со стороны ВСУ", — заявил Марочко на брифинге.

По данным представителя оборонного ведомства ЛНР, несмотря на снижение числа случаев использования тяжелого вооружения, активизировались снайперские и разведывательные группы украинских силовиков на линии соприкосновения.

"Хотелось бы надеяться на то, что и эти нарушения в скором времени со стороны ВСУ прекратятся и можно будет говорить о нормализации обстановки и отведении сил и средств сторон в районе Станицы Луганской. Мы к этому готовы", — заявил Марочко.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.