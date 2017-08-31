Европейская ассоциация журналистов оповестит СЕ о депортации Курбатовой

БРЮССЕЛЬ, 31 авг — РИА Новости, Александр Шишло. Европейская ассоциация журналистов (ЕАЖ) приняла решение разместить на онлайн-платформе Совета Европы в защиту журналистики оповещение о депортации российской журналистки Первого канала Анны Курбатовой из Украины, что ассоциация квалифицирует как нарушение свободы СМИ, сообщил в четверг РИА Новости генсек ЕАЖ Рикарду Гутьерреш.

"Эта диспропорциональная мера представляет собой явное нарушение свободы СМИ. Мы решили информировать об этом Совета Европы через онлайн-платформу по защите журналистики", — сообщил он.

В среду появилась информация, что журналистку Первого канала Анну Курбатову схватили в Киеве неизвестные, посадили в машину и увезли. Как позднее сообщил телеканал, корреспондента могли задержать сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ), ранее в ее адрес поступали угрозы. Пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская написала в Facebook, что Курбатова будет принудительно возвращена в Россию, сейчас идет оформление документов для ее выдворения. Позже советник главы МВД Украины Зорян Шкиряк сообщил, что Курбатовой будет запрещен въезд на Украину из-за "антиукраинской деятельности". Затем пресс-секретарь СБУ сообщила, что Курбатова выдворена из страны из-за деятельности, которая "вредила национальным интересам" Украины, ей запрещен въезд в страну на 3 года.

Это не первый случай депортации российских журналистов с Украины.

Ранее телеканал "Россия 24" (ВГТРК) сообщал, что Украина выдворила Татьяну Нерсесьян со своей территории. Как сообщила сама журналистка, ей запретили въезд на Украину на три года из-за того, что она своими материалами якобы представляет угрозу безопасности и территориальной целостности этого государства. Это не первый случай высылки с Украины сотрудников российских телеканалов. СБ Украины 26 июля сообщила, что выдворила с территории страны корреспондента ВГТРК Марию Князеву.