Израильские войска обвинили палестинское радио в подстрекательстве

ТЕЛЬ-АВИВ/ГАЗА, 31 авг — РИА Новости. Израильские войска в ходе рейда на Западном берегу реки Иордан остановили вещание палестинской радиостанции, обвинив ее в поощрении террора.

© AP Photo / Nasser Shiyoukhi Палестино-израильский конфликт

Радио "Аль-Хуррия" ("Свобода"), работающее в городе Хевроне, закрывают уже во второй раз за неполные два года, которые прошли с начала нынешнего обострения палестино-израильского конфликта.

"Радиостанция регулярно транслировала материалы, поощряющие террор. Операция, проведенная армией и спецслужбами, стала продолжением кампании по борьбе с подстрекательством в Иудее и Самарии (израильское название Западного берега)", — сказала РИА Новости представитель Армии обороны Израиля.

"Аль-Хуррия", связанная с правящим палестинским движением ФАТХ, вещает с 2002 года. Сначала радиостанция работала в секторе Газа, затем, после исламистского переворота десятилетней давности, переехала в Хеврон.

Палестинское агентство "Маан" сообщило, что военные конфисковали передающее оборудование и выдали предписание на приостановку вещания сроком на полгода. В прошлый раз радиостанцию, где работают 56 сотрудников, закрывали в ноябре 2015 года — в самом начале серии арабских атак, жертвами которых с тех пор стали более полусотни израильтян и иностранцев.

Подобные вылазки в Израиле обычно признают действиями одиночек, но обвиняют палестинские власти, группировки и контролируемые ими СМИ в разжигании радикальных настроений. В последние месяцы количество нападений пошло на спад, но полностью они не прекратились.