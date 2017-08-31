В ЛНР заявления Киева о втором этапе блокады Донбасса назвали пиаром

ЛУГАНСК, 31 авг — РИА Новости. Заявления депутата Верховной рады Украины от фракции "Самопомощь" Семена Семенченко о втором этапе блокады Донбасса со стороны украинских националистических формирований делаются для политического пиара, заявил на брифинге официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

Ранее в эфире телеканала Zik Семенченко заявил о начале второго этапа транспортной блокады Донбасса со стороны украинских радикалов.

"Данную персону уже даже на Украине считают политическим клоуном. Я, думаю, что не стоит воспринимать его громкие заявления серьезно, поскольку они делаются в большей степени для пиара", — заявил Марочко.

Он уточнил, что возможные последствия блокады уже оценили жители подконтрольной Киеву части Донбасса, распространив оценки о том, что Луганскую область этой зимой ждет "энергетическая катастрофа". "А в военном отношении это затронет, скорее всего, ВСУ, чем Народную милицию ЛНР", — считает спикер.

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