Силовики обстреляли подконтрольный Киеву поселок Заможное, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 31 авг — РИА Новости. Украинские силовики в четверг открыли минометный огонь по подконтрольному им поселку Заможное, заявил журналистам заместитель командующего оперативным командованием самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин.

Контактная группа по урегулированию ситуации на востоке Украины ранее в Минске договорилась о новом перемирии в Донбассе с полуночи 25 августа. Это уже пятая с начала года попытка сторон прекратить огонь и третья — с начала конфликта для того, чтобы обеспечить режим тишины к 1 сентября.

"Сегодня в 11 часов с позиций 59-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ (вооруженных сил Украины) был осуществлен обстрел из миномета калибром 120 миллиметров по центру поселка Заможное с северо-западных окраин этого же населенного пункта, находящегося под контролем украинских силовиков", — сказал Басурин.

По его словам, обстрел мог быть подготовкой к инсценировке "в целях обвинения ВС ДНР в открытии огня из запрещенного вооружения".

"Официально заявляю, что наши военнослужащие строго соблюдают режим прекращения огня, что подтверждают представители СЦКК (Совместного центра по контролю и координации). Обвинения украинской стороны являются ложью и вымыслом", — добавил Басурин.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.