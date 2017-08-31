Трамп является главным противником поставок оружия Киеву, заявил Макфол

КИЕВ, 31 авг — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп является главным противником поставок Украине летального оружия, заявил экс-посол США в России Майкл Макфол.

Ранее спецпредставитель США по Украине Курт Волкер заявил, что решение о поставках Киеву летального оружия не принято, однако этот вопрос серьезно рассматривается на высоком уровне.

"Есть один человек, который не в восторге от этой идеи (поставок летального оружия Киеву – ред.). И как раз он отвечает за принятие данного решения. Это президент США. Если принять во внимание политику США по отношению к России и Украине, я не уверен в окончательном решении. Думаю, оно все же не будет принято", — сказал Макфол в интервью украинскому интернет-изданию "Обозреватель", опубликованном в четверг.

Вместе с тем он отметил, что администрация Трампа заметно продвинулась в этом вопросе. Однако, по его мнению, в администрации президента США есть как сторонники, так и противники такого решения.

"Основной аргумент противников поставок связан с отношениями с (президентом РФ — ред.) Владимиром Путиным. Они уверены, что предоставление оружия (Киеву – ред.) сделает американо-российские отношения еще более натянутыми", — добавил Макфол.

Россия неоднократно предостерегала от планов поставки вооружений на Украину, так как этот шаг лишь приведет к эскалации конфликта в Донбассе. Как не раз заявлял пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, поставки оружия на Украину извне не будут способствовать урегулированию кризиса в Донбассе и реализации минских соглашений. Против поставок оружия на Украину высказалось большинство европейских политиков. Так, экс-глава МИД ФРГ, бывший председатель ОБСЕ, президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер ранее заявлял, что поставки оружия на Украину являются очень рискованным и контрпродуктивным путем выхода из кризиса.