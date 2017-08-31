В ДНР за сутки из-за обстрелов погиб один человек

ДОНЕЦК, 31 авг — РИА Новости. Один человек погиб в самопровозглашенной Донецкой народной республике в результате обстрелов со стороны украинских силовиков за минувшие сутки, заявил в четверг журналистам заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.

Ранее в оперативном командовании ДНР заявили, что в результате обстрелов со стороны украинских силовиков в среду днем погиб ополченец.

"Вчера в результате обстрелов с позиций 72-й отдельной механизированной бригады погиб 29-летний защитник республики, став еще одной жертвой "соблюдения режима тишины" украинской стороной", — сказал Басурин.

По его словам, о произошедшем проинформированы представители миссии ОБСЕ, которые зафиксировали данный факт.

Контактная группа по урегулированию ситуации на востоке Украины ранее в Минске договорилась о новом перемирии в Донбассе с полуночи 25 августа. Это уже пятая с начала года попытка сторон прекратить огонь и третья с начала конфликта попытка обеспечить режим тишины к 1 сентября.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.