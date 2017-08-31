Япония и США провели совместные учения на фоне ракетного запуска КНДР

МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Японские истребители F-15 в четверг провели воздушные учения совместно с бомбардировщиками и истребителями США к югу от Корейского полуострова спустя два дня после последнего пуска КНДР баллистической ракеты, передает агентство Рейтер.

Ранее сообщалось, что истребители и сверхзвуковые бомбардировщики США провели учения совместно с истребителями Южной Кореи для демонстрации силы после последнего пуска баллистической ракеты КНДР.

По данным агентства, в учениях в районе японского острова Кюсю приняли участие два стратегических бомбардировщика США B-1B Lancer с базы на острове Гуам и четыре истребителя Lockheed Martin F-35, базирующихся в Японии. Как сообщили в Воздушных силах самообороны Японии, к ним присоединились два японских истребителя F-15.

Утром 29 августа КНДР провела пуск баллистической ракеты, которая, пролетев над территорией Японии, упала в 1180 километрах от мыса Эримо на Хоккайдо. Общая дальность полета составила 2,7 тысячи километров, полет продолжался 14 минут, максимальная высота составила 550 километров. Ущерба воздушным и морским судам не зафиксировано. Впервые с апреля 2009 года, когда КНДР запустила спутник с ракетой "Тэпходон-2", полет ракеты проходил над территорией Японии.