В ДНР поддержали предложение расследовать нарушения перемирия в Донбассе

Переговоры о мире на Украине в 2017 году (354)

ДОНЕЦК, 31 авг — РИА Новости. Власти самопровозглашенной Донецкой народной республики приветствуют предложение участников трехсторонней контактной группы по Донбассу о расследовании фактов нарушения режима прекращения огня, заявил полпред ДНР на переговорах в Минске Денис Пушилин.

Контактная группа по Донбассу провела в четверг переговоры в режиме видеоконференции в связи с несоблюдением "школьного перемирия".

"В рамках состоявшейся сегодня видеоконференции Донецкая народная республика подтвердила свою приверженность реализации "школьного перемирия", а также приветствовала предложения участников о мерах по недопущению усугубления ситуации на линии соприкосновения, необходимости проведения расследований и наказания виновных в совершенных нарушениях "режима тишины", — сказал Пушилин.

Контактная группа по урегулированию ситуации на востоке Украины ранее в Минске договорилась о новом перемирии в Донбассе с полуночи 25 августа. Это уже пятая с начала года попытка сторон прекратить огонь и третья с начала конфликта попытка обеспечить "режим тишины" к 1 сентября.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.