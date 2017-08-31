Представители ДНР предложили Киеву вывести из района Авдеевки нацбатальоны

ДОНЕЦК 31 авг — РИА Новости. Представители самопровозглашенной Донецкой народной республики предложили в ходе видеоконференции трехсторонней контактной группы вывести из района города Авдеевка националистические батальоны, сообщил журналистам полпред ДНР на переговорах в Минске Денис Пушилин.

"Учитывая, что порядка 80% всех зафиксированных обстрелов производиться силами ВСУ в направлении Авдеевка-Ясиноватая и Авдеевка-аэропорт, мы крайне заинтересованы в расследованиях этих случаев и применении самых жестких дисциплинарных мер в отношении виновных", — сказал он.

Также Пушили добавил, что было озвучено предложение вывести из этого района националистические подразделения для стабилизации ситуации в этом районе.

"Более того, для стабилизации ситуации на этом направлении мы вышли с предложением вывести с этого участка украинские добровольческие батальоны. "Школьное перемирие" может стать, если не бессрочным, то наиболее длительным, но для этого приложить усилия должны обе стороны конфликта", — отметил он.

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