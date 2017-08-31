Королева наших сердец: в Париже вспоминают Леди Ди

ПАРИЖ, 31 авг — РИА Новости, Виктория Иванова. Букеты цветов, фотографии и гитарная музыка — в Париже вспоминают принцессу Диану, трагически погибшую в этот день 20 лет назад.

В ночь на 31 августа 1997 года Диана разбилась в автокатастрофе в Париже. Автомобиль, в котором ехала принцесса, на высокой скорости врезался в стену в туннеле под мостом Альма. Друг Дианы, с которым она находилась в машине — кинопродюсер Доди аль-Файед, — и водитель скончались на месте, телохранитель был тяжело ранен. После автокатастрофы тяжелораненая Диана была доставлена в больницу, где спустя несколько часов скончалась.

Площадкой для парижского мемориала в память о принцессе стал "Факел Свободы" — точная копия факела со статуи Свободы, подаренной Францией США. Он стоит ровно над въездом в злополучный тоннель. В обычные дни сюда, к фотографиям Дианы, то и дело приносят цветы. Но в день годовщины — уже с утра — площадка у мемориала куда более оживленная, чем обычно.

Несмотря на будний день, люди тянутся к факелу, чтобы почтить память той, которая сама была факелом для сердец многих.

Касалась людских сердец

Жюстина приехала во Францию из Великобритании в путешествие, но в день гибели принцессы отклонилась от туристического маршрута и пришла к мемориалу.

"Она икона, я думаю, что она до сих пор такой осталась. Двадцать лет — это большой срок, но люди здесь потому, что она для них до сих пор остаётся важным человеком. Она касалась сердец людей по всему миру", — рассказала женщина РИА Новости.

Француженка Мари положила на мемориал букет белых цветов.

"Уже 20 лет. Я ее обожала всегда, следила за ней, у меня дома есть много книжек о ней. Ее любили потому, что она была простой — даже выйдя замуж за принца, она подавала руку всем, больным и здоровым, всем-всем", — рассказывает она, добавляя, что была шокирована событиями той августовской ночи и очень долго плакала.

Ещё один француз — Ги — приехал в столицу из другого города, за 130 километров. В его руках букет желтых роз, к обертке которого прикреплена фотография леди Ди и слова благодарности на двух языках.

"Уже 20 лет прошло, принцесса Диана, и я снова плачу. Ты в моем сердце и даешь мне веру и спокойствие", — написано в записке.

Мужчина рассказывает, что приезжает к мемориалу специально каждый год, других дел в Париже у него в этот день нет. "Она помогала очень многим, не заботясь, что скажут о ней. Она была простой женщиной. Это фигура мирового масштаба, она помогала всем, вне зависимости от страны. Просто помогала людям", — добавляет Ги.

© РИА Новости / Виктория Иванова Француз Ги у мемориала принцессы Дианы в Париже © РИА Новости / Виктория Иванова Француз Ги у мемориала принцессы Дианы в Париже

Песня для Дианы

Над пятачком у памятника на перекрестке нескольких дорог, над шумным въездом в тоннель все это время играет музыка.

"Ты королева наших сердец, ты королева наших душ, леди Ди", — поет, перебирая гитарные струны, Гюнтер, устроившийся на высоком стуле у памятника. Едва заканчивается песенка, он начинает заново — по очереди на двух языках, английском и французском.

"Я написал эту песню 20 лет назад, хотел петь ее в Лондоне, но там полиция не дала этого сделать. Теперь пою здесь. Диана сделала очень много доброго для этого мира, для людей, для бедных людей. Она не была, скажем так, в лоне королевской семьи, и делала добро сама", — сказал Гюнтер, поглаживая гитару.

Через несколько мгновений песня зазвучит снова.