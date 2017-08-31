В США одобрили метод лечения рака у детей при помощи генной инженерии

МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Власти США одобрили новый вид лечения лейкемии у детей, основанный на механизмах генной инженерии, передает агентство Ассошиэйтед Пресс.
"Мы вступаем на новый этап развития в медицинских инновациях с возможностью перепрограммировать собственные клетки для атаки смертельного рака", — приводит агентство слова представителя Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) Скотта Готтлиба.
Сообщается, что лечение CAR-T будет стоить 475 тысяч долларов, при этом в стоимость не входят расходы на транспортировку в больницу и госпитализацию. Однако компания Novartis Pharmaceuticals, разрабатывающая этот метод лечения совместно с Пенсильванским университетом, пообещала не брать деньги с пациентов, у которых не появятся какие-либо признаки улучшения в течение месяца.