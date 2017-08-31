В Стокгольме полицейского ранили ножом в шею

СТОКГОЛЬМ, 31 авг – РИА Новости, Людмила Божко. Полицейский получил ножевое ранение в шею после инцидента, произошедшего на одной из центральных площадей Стокгольма на площади Медборгарплатсен. Об этом сообщает шведское телевидение SVT.

"Полиция сообщила, что ранен ножом в шею полицейский и что задержан мужчина, известный полиции", — сообщила находящаяся на месте корреспондент SVT Гильда Хамиди-Ниа.

Как пояснил телевидению представитель полиции Андерс Брюнгельссон, задержанный мужчина напал по не установленной пока причине на полицейского в ходе патрулирования, сообщение об этом поступило в полицию в 10.42 (11.42 мск). Полицейский доставлен в больницу, о состоянии его здоровья сообщений нет. На месте находятся полицейские, власти считают инцидент единичным нападением.