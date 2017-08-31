В Стокгольме полицейского ранили ножом в шею

СТОКГОЛЬМ, 31 авг – РИА Новости, Людмила Божко. Полицейский получил ножевое ранение в шею после инцидента, произошедшего на одной из центральных площадей Стокгольма на площади Медборгарплатсен. Об этом сообщает шведское телевидение SVT.
Как пояснил телевидению представитель полиции Андерс Брюнгельссон, задержанный мужчина напал по не установленной пока причине на полицейского в ходе патрулирования, сообщение об этом поступило в полицию в 10.42 (11.42 мск). Полицейский доставлен в больницу, о состоянии его здоровья сообщений нет. На месте находятся полицейские, власти считают инцидент единичным нападением.