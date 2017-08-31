К празднику Курбан-байрам "Красный полумесяц" ОАЭ раздал деньги в Йемене

ДУБАЙ, 31 авг — РИА Новости. Более семи тысяч йеменских семей получили продовольственную помощь от Организации Красного полумесяца ОАЭ по случаю главного мусульманского праздника жертвоприношения — Ид аль-Адха, сообщил в четверг телеканалу Sky News Arabia представитель эмиратского "Красного полумесяца".

Праздник Ид аль-Адха (Курбан-байрам) будет отмечаться в арабском мире 1 сентября после завершения основных обрядов хаджа в Саудовской Аравии мусульманскими паломниками.

"В преддверии праздника мы раздали гуманитарную помощь — продовольственные наборы более семи тысячам йеменских семей, которые находятся в бедственном положении", — рассказал он.

Проводимая Эмиратами в Йемене благотворительная кампания охватила жителей пяти провинций в разных частях страны, в том числе Адена, Абьяна и Таиза.

В Йемене уже третий год продолжаются военные действия, в которых принимают участие захватившие власть в стране мятежники из движения "Ансар Алла" (хуситы) вместе со сторонниками экс-президента Али Абдалла Салеха и части армии и ополчения на стороне президента Абд Раббу Мансура Хади, которых поддерживает арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией и ОАЭ.