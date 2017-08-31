Перед возвращением на Украину Саакашвили посетит еще ряд европейских стран

КИЕВ, 31 авг — РИА Новости. Экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Украины Михаил Саакашвили сообщил, что перед возвращением на Украину, которое запланировано на 10 сентября, посетит еще ряд европейских стран.
"Я готовлюсь к возвращению в Украину. В ближайшие дни я поеду в европейские страны. Я лечу в Копенгаген на заседание президиума Европейской народной партии, где буду встречаться с европейскими политиками. Я не исключаю, что полечу также в Брюссель на встречу с европарламентариями", — заявил Саакашвили в эфире украинского телеканала Newsone, находясь в Варшаве.
Миграционная служба Украины 26 июля сообщила, что президент страны Петр Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства. В администрации президента это объяснили тем, что Саакашвили предоставил недостоверные данные при его получении. Сам Саакашвили на тот момент находился в США, позднее он посетил Польшу, Литву и Венгрию. Погранслужба Украины заявила, что намерена изъять украинский паспорт у Саакашвили при попытке пересечения границы и не пропустить его на территорию страны.