МОСКВА, 31 авг – РИА Новости. Нынешний кризис в отношениях РФ и США инициировала не Москва, всегда выступавшая за продвижение взаимодействия в интересах глобальной стабильности; президент России Владимир Путин настроен на добрые отношения с США на принципах взаимности, однако Москва, сожалея в связи с неконструктивной позицией США, все же не может оставлять без внимания недружественные и враждебные проявления в свой адрес, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Отношения России и США в последнее время серьезно осложнены. В частности, администрация президента Барака Обамы в конце декабря 2016 года приняла пакет антироссийских санкций из-за якобы "вмешательства в выборы" и "давления на американских дипломатов", работающих в России. В среду новый посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что в отношениях России и США есть очевидные проблемы, но и большой потенциал для сотрудничества в разных сферах.

"Москва никогда не была инициатором кризиса, который сейчас, к сожалению, наблюдается в наших двусторонних отношениях. Москва никогда не была инициатором различных рестрикций двусторонних отношений и санкций в плане экономики, Москва всегда выступала последовательно против этого. А президент Путин, хочу вам напомнить, так же последовательно говорит о желании Москвы выстраивать добрые отношения, которые основаны на принципах взаимной выгоды и взаимного доверия", — сказал Песков журналистам в ответ на вопрос о том, можно ли в свете заявлений нового посла РФ в США ожидать, что отношения между странами улучшатся.

Он уточнил, что это достаточно последовательная линия Путина, и в данном случае позиция, которую занимает президент, и была изложена новым послом РФ. Пресс-секретарь главы государства подчеркнул, что это не новая линия поведения России в отношениях с США.

"Нет, это не новая линия, так сказать нельзя. Это линия традиционная – мы традиционно выступаем за добрые отношения с США. Более того, мы считаем, что эти отношения должны быть продвинутыми в интересах мира и глобальной стабильности, в интересах урегулирования насущных мировых и региональных проблем", — заявил Песков.

Он подчеркнул, что в Кремле сожалеют "в связи с далеко неконструктивной позицией, которую занимают наши коллеги в США".

"И, конечно, мы не можем оставлять без ответа недружественные, а иногда и враждебные проявления в наш адрес", — добавил Песков.