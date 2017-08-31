Путин разделяет готовность Макрона к диалогу

МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. В Кремле ознакомились с интервью президента Франции Эмманюэля Макрона, Владимир Путин разделяет его готовность вести диалог с Россией, рассказал журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

Франция и Россия имеют разногласия по ситуации на Украине, но солидарны по вопросам климатической политики, заявил Макрон в интервью журналу Le Point . Он добавил, что есть совместный прогресс и по сирийскому вопросу

"Мы, безусловно, ознакомились с этим интервью. Действительно, мы высоко ценим готовность и желание президента Франции вести диалог с нашей страной. Это абсолютно взаимное намерение. И президент Путин его разделяет, не обходя тех вопросов, по которым имеются достаточно серьезные разногласия", — заявил Песков журналистам, комментируя вопрос о реакции Кремля на интервью Макрона.

При этом пресс-секретарь президента РФ подчеркнул, что стороны не увязывают "наличие определенного набора разногласий с перспективной развития отношений в целом".

"То есть мы абсолютно согласны с постановкой вопроса, когда расхождения во взглядах по тем или иным региональным и мировым проблемам не должны быть препятствием для продолжения и расширения диалога. В этом плане в Москве абсолютно взгляды респондируются с таким подходом главы французского государства", — отметил он.