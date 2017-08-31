СЖМ призвал Киев прекратить беззаконие в отношении российских журналистов

МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Союз журналистов Москвы возмущен депортацией корреспондента Первого канала Анны Курбатовой из Украины и призвал Киев прекратить противоправные действия в отношении российских журналистов.
"Секретариат Союза журналистов Москвы и журналисты столицы глубоко возмущены действиями сотрудников службы безопасности Украины (СБУ), выславших из страны корреспондента Первого российского канала Анну Курбатову", — говорится в заявлении Союза, опубликованном в четверг.
За последний месяц это не первый подобный случай, напомнили в СЖМ. 26 июля из Украины была выдворена журналистка ВГТРК Мария Князева, в начале августа выслали сотрудницу телеканала "Россия 24" Тамару Нерсесьян.
"Правительство Украины, стремящееся правдами и неправдами попасть в Евросоюз и декларирующее свою привязанность к ее ценностям, своими действиями нарушает все мыслимые и немыслимые принципы демократического общества. Недостаточно твердую позицию в отношении таких поступков занимает и Комитет по свободе СМИ ОБСЕ", — подчеркнули в Союзе.
Киев неоднократно ограничивал работу российских СМИ в стране, в том числе регулярно запрещая въезд на Украину российским журналистам. В марте 2015 года была приостановлена аккредитация при органах госвласти Украины 115 российских СМИ. Запрещена трансляция основных российских телеканалов. МИД РФ назвал отключение российских телеканалов наступлением на свободу СМИ и призвал ОБСЕ, ЕС и США жестко отреагировать на этот запрет, а также на депортацию из Украины журналистов российских СМИ, заявив, что двойные стандарты в этой области, практикуемые Западом, недопустимы.