СЖМ призвал Киев прекратить беззаконие в отношении российских журналистов

МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Союз журналистов Москвы возмущен депортацией корреспондента Первого канала Анны Курбатовой из Украины и призвал Киев прекратить противоправные действия в отношении российских журналистов.

В среду появилась информация, что журналистку Первого канала схватили в Киеве неизвестные, посадили в машину и увезли. Как позднее сообщил телеканал, корреспондента могли задержать сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ), ранее в ее адрес поступали угрозы. Пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская написала в Facebook, что Курбатова будет принудительно возвращена в Россию, сейчас идет оформление документов для ее выдворения. Позже советник главы МВД Украины Зорян Шкиряк сообщил, что Курбатовой будет запрещен въезд на Украину из-за "антиукраинской деятельности". Затем пресс-секретарь СБУ сообщила, что Курбатова выдворена из страны из-за деятельности, которая "вредила национальным интересам" Украины, ей запрещен въезд в страну на три года.

"Секретариат Союза журналистов Москвы и журналисты столицы глубоко возмущены действиями сотрудников службы безопасности Украины (СБУ), выславших из страны корреспондента Первого российского канала Анну Курбатову", — говорится в заявлении Союза, опубликованном в четверг.

За последний месяц это не первый подобный случай, напомнили в СЖМ. 26 июля из Украины была выдворена журналистка ВГТРК Мария Князева, в начале августа выслали сотрудницу телеканала "Россия 24" Тамару Нерсесьян.

"Правительство Украины, стремящееся правдами и неправдами попасть в Евросоюз и декларирующее свою привязанность к ее ценностям, своими действиями нарушает все мыслимые и немыслимые принципы демократического общества. Недостаточно твердую позицию в отношении таких поступков занимает и Комитет по свободе СМИ ОБСЕ", — подчеркнули в Союзе.

"От имени многочисленного отряда московских журналистов мы призываем власти Украины прекратить противоправные действия в отношении российских журналистов. Право на свободу слова – незыблемое право для всех цивилизованных стран мира", — заявили в организации.

Киев неоднократно ограничивал работу российских СМИ в стране, в том числе регулярно запрещая въезд на Украину российским журналистам. В марте 2015 года была приостановлена аккредитация при органах госвласти Украины 115 российских СМИ. Запрещена трансляция основных российских телеканалов. МИД РФ назвал отключение российских телеканалов наступлением на свободу СМИ и призвал ОБСЕ, ЕС и США жестко отреагировать на этот запрет, а также на депортацию из Украины журналистов российских СМИ, заявив, что двойные стандарты в этой области, практикуемые Западом, недопустимы.