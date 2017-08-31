"Камаз" поставит в Африку почти сто грузовиков для нужд ООН

КАЗАНЬ, 31 авг — РИА Новости, Ирина Дурницына. Крупнейший российский производитель грузовых автомобилей "Камаз" (входит в госкорпорацию "Ростех") поставит почти 100 грузовиков в Африку для нужд ООН, сообщает компания.

Техника будет поставлена в рамках второго этапа реализации проекта всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН по переоснащению парка грузовых автомобилей, используемых для транспортировки гуманитарной помощи, автомобилями российского производства.

"До конца 2018 года лидер российского грузового машиностроения отгрузит в Африку 97 автомобилей "Камаз", а также 30 прицепов производства ПАО "НефАЗ", дочернего предприятия автогиганта в Башкирии, и комплекты запасных частей", — говорится в сообщении.

В частности, будут поставлены бортовые автомобили "Камаз-43118" (6х6), "Камаз-63501" (8х8), учебные классы на базе шасси "Камаз-43118" (6х6) и автотопливозаправщиках. Вся техника адаптирована к тяжёлым условиям эксплуатации при полном бездорожье.

Компания отмечает, что в соответствии с соглашением о стратегическом партнерстве между правительством РФ и ВПП ООН, подписанным в 2014 году, Россия осуществляет взносы в фонд программы, уделяя особое внимание наращиванию парка транспортных средств ВПП.

Автотехника "Камаз" служит российским вкладом в натуральной форме в фонд всемирной продовольственной программы ООН. В рамках первого этапа реализации проекта по переоснащению парка грузовых автомобилей в 2014-2015 годы "Камаз" уже поставил свыше 200 единиц автотехники. Бортовые автомобили, самосвалы, автотопливозаправщики и передвижные авторемонтные мастерские были направлены в Судан, Гану, Уганду и Афганистан.

"Камаз" занимает 11-е место среди ведущих мировых производителей тяжелых грузовиков и восьмое место в мире по объемам выпуска дизельных двигателей. В настоящее время компания занимает 58% российского рынка грузовых автомобилей полной массой 14-40 тонн. Среди акционеров "Камаза" — госкорпорация "Ростех" (49,9%), компания Avtoinvest Ltd (23,54%), немецкий Daimler (15%).